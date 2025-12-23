Медведев удивился миротворческим заявлениям европейских политиков

«Удивили “европейские миротворцы”. Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?» — написал Медведев на платформе Max.
Министр обороны ФРГ Писториус ранее отверг сценарий якобы возможного «нападения» России на страны НАТО, который бездоказательно называют реалистичным ряд официальных лиц и политиков в западноевропейских странах и который неоднократно опровергали в самой России.