Медведев удивился миротворческим заявлениям европейских политиков

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что удивлен «миротворческими» заявлениями европейских политиков, в том числе министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба о России.

Источник: РИА "Новости"

«Удивили “европейские миротворцы”. Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?» — написал Медведев на платформе Max.

Министр обороны ФРГ Писториус ранее отверг сценарий якобы возможного «нападения» России на страны НАТО, который бездоказательно называют реалистичным ряд официальных лиц и политиков в западноевропейских странах и который неоднократно опровергали в самой России.

