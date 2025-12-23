WION: 2025 — год Путина, который вернулся на мировую арену

Хотя большинство дипломатических встреч Путина в 2025 году проходили в Москве, он не только участвовал в нескольких саммитах с помощью видеосвязи, но и возобновил ограниченные международные поездки. Например, он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, а год завершил государственным визитом в Индию.