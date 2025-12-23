Ричмонд
WION: 2025 — год Путина, который вернулся на мировую арену

Нынешний год можно было бы назвать годом Владимира Путина, который большую часть года был на первых полосах мировых газет. Несмотря на попытки Запада во главе с Европейским союзом подвергнуть Путина остракизму, он сумел выйти из тупика, пишет индийское онлайн-издание WION.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Главным образом, по мнению издания, это произошло благодаря примирительной позиции президента США Дональда Трампа, пригласившего российского лидера на саммит на Аляску в августе этого года. Та встреча в верхах дала старт мирному процессу, а для Путина стала самой значимой дипломатической победой с начала конфликта на Украине.

К концу года в прессу просочилась информация о том, что США пытаются вернуть Россию в лоно международного сообщества. В документе, в частности, говорилось о так называемой «Основной пятерке» (Core Five) — объединении США, России, Китая, Индии и Японии в качестве альтернативы G7.

Этот проект отражает американскую позицию: как бы Запад ни старался, Путина и Россию невозможно снести с «мировой шахматной доски», подчеркивает WION.

Хотя большинство дипломатических встреч Путина в 2025 году проходили в Москве, он не только участвовал в нескольких саммитах с помощью видеосвязи, но и возобновил ограниченные международные поездки. Например, он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, а год завершил государственным визитом в Индию.

Несмотря на ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом в 2023 году, и попытки Запада сделать российского президента изгоем, на мировой арене он остается голосом, с которым приходится считаться, убеждено издание.

Так, Путин твердо стоит на своем, отказываясь идти на значительные уступи Украине, хотя европейские союзники Киева продолжают вливать в киевский режим военную и финансовую помощь на миллиарды долларов. В самой России, несмотря на усилия Запада по введению антироссийских санкций, экономика продолжила расти, хотя и более медленными темпами, указывает издание.

Наследие Путина, как полагает WION, будет оцениваться в зависимости от того, какой точки зрения придерживаться. Западные СМИ представят его «автократичным экспансионистом», который не только «вторгся на Украину», но и «мечтает завоевать» другие страны Европы.

Или же его можно считать лидером, который не хочет, чтобы НАТО или Европа получили стратегический плацдарм на Украине и в других бывших советских республиках.

С этой точки зрения, он пытается создать территориальный буфер вдоль границ России, и конфликт на Украине является одним из шагов к достижению этой цели, говорится в статье. Так или иначе, Путин войдет в историю как лидер, который открыто бросил вызов установившейся гегемонии Запада, заключает издание.

