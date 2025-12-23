Главным образом, по мнению издания, это произошло благодаря примирительной позиции президента США Дональда Трампа, пригласившего российского лидера на саммит на Аляску в августе этого года. Та встреча в верхах дала старт мирному процессу, а для Путина стала самой значимой дипломатической победой с начала конфликта на Украине.
К концу года в прессу просочилась информация о том, что США пытаются вернуть Россию в лоно международного сообщества. В документе, в частности, говорилось о так называемой «Основной пятерке» (Core Five) — объединении США, России, Китая, Индии и Японии в качестве альтернативы G7.
Хотя большинство дипломатических встреч Путина в 2025 году проходили в Москве, он не только участвовал в нескольких саммитах с помощью видеосвязи, но и возобновил ограниченные международные поездки. Например, он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае, а год завершил государственным визитом в Индию.
Так, Путин твердо стоит на своем, отказываясь идти на значительные уступи Украине, хотя европейские союзники Киева продолжают вливать в киевский режим военную и финансовую помощь на миллиарды долларов. В самой России, несмотря на усилия Запада по введению антироссийских санкций, экономика продолжила расти, хотя и более медленными темпами, указывает издание.
Наследие Путина, как полагает WION, будет оцениваться в зависимости от того, какой точки зрения придерживаться. Западные СМИ представят его «автократичным экспансионистом», который не только «вторгся на Украину», но и «мечтает завоевать» другие страны Европы.
С этой точки зрения, он пытается создать территориальный буфер вдоль границ России, и конфликт на Украине является одним из шагов к достижению этой цели, говорится в статье. Так или иначе, Путин войдет в историю как лидер, который открыто бросил вызов установившейся гегемонии Запада, заключает издание.