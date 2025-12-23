США анонсировали введение пошлин на полупроводники из Китая в 2027 году

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США введут пошлины на поставки полупроводников из Китая с 23 июня 2027 года, сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление аппарата представителя США на торговых переговорах, размещенном в Федеральном реестре.
Ожидается, что размер пошлин объявят не менее чем за 30 дней до 23 июня 2027 года.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. 10 октября он заявил о намерении ввести дополнительные 100-процентные пошлины на китайскую продукцию. 30 октября в Республике Корея состоялась встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам этих переговоров США приняли решение отменить так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлить приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%.-0-