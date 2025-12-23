Медведев удивился неожиданно мирной риторике Стубба и Писториуса о России

«Удивили “европейские миротворцы”. Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?» — написал Медведев.
Напомним, Борис Писториус заявил, что не видит риска прямого военного конфликта России и НАТО. По его мнению, Москва не намерена применять силовые методы к членам альянса, а попытается внести между ними раздор и разобщить. Интересно, что чуть более месяца назад у главы Бундесвера было диаметрально противоположное мнение на этот счёт: он говорил, что конфликт может начаться в 2029, 2028 или даже 2026 году, так что реакция Дмитрия Медведева совершенно справедлива.
