Медведев удивился неожиданно мирной риторике Стубба и Писториуса о России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счёл удивительной внезапную смену курса европейских политиков, в частности министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба, которые вдруг перестали считать реальной угрозу нападения России на НАТО. Своим мнением по этому вопросу председатель «Единой России» поделился в мессенджере MAX.

Источник: Life.ru

«Удивили “европейские миротворцы”. Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?» — написал Медведев.

Напомним, Борис Писториус заявил, что не видит риска прямого военного конфликта России и НАТО. По его мнению, Москва не намерена применять силовые методы к членам альянса, а попытается внести между ними раздор и разобщить. Интересно, что чуть более месяца назад у главы Бундесвера было диаметрально противоположное мнение на этот счёт: он говорил, что конфликт может начаться в 2029, 2028 или даже 2026 году, так что реакция Дмитрия Медведева совершенно справедлива.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

