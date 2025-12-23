Ричмонд
Трамп летал на самолёте Эпштейна чаще, чем сообщалось ранее

Новые документы Минюста США указывают, что Дональд Трамп совершал перелёты на самолёте Джеффри Эпштейна чаще, чем было известно.

Президент США Дональд Трамп летал на частном самолёте финансиста Джеффри Эпштейна значительно чаще, чем сообщалось ранее, следует из новых полётных документов, оказавшихся в распоряжении журналистов РИА-Новости.

Речь идёт о материалах, опубликованных Министерством юстиции США в рамках дела Эпштейна. Во вторник ведомство обнародовало более 10 тыс. файлов общим объёмом свыше 10 Гб. В одном из электронных писем с пометкой «полётные записи Эпштейна» говорится, что Трамп фигурирует как пассажир как минимум на восьми рейсах в период с 1993 по 1996 год.

«Полученные нами данные полётных записей показывают: Дональд Трамп летал на частном самолёте Эпштейна значительно чаще, чем сообщалось ранее или чем нам было известно», — отмечается в документе. Уточняется, что по меньшей мере на четырёх рейсах вместе с Трампом находилась Гислейн Максвелл, позднее осуждённая по делу Эпштейна.

В документах также указано, что в разные годы Трамп летал вместе со своей тогдашней супругой Марлой Мейплз, дочерью Тиффани и сыном Эриком. На одном из рейсов в 1993 году пассажирами значились только Трамп и Эпштейн, на другом — Трамп, Эпштейн и 20-летняя девушка. В ещё двух случаях на борту находились женщины, которые потенциально могли выступать свидетелями по делу Максвелл.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США заявило о наличии в опубликованных материалах по делу Эпштейна ложных и сенсационных утверждений в отношении Дональда Трампа. В ведомстве подчеркнули, что часть этих сведений была передана в ФБР незадолго до президентских выборов 2020 года и не имеет под собой доказательной базы. В Минюсте отметили, что при наличии хотя бы минимальной достоверности такие материалы уже были бы использованы против Трампа, добавив, что публикация документов вызвала новый всплеск интереса к расследованию.

