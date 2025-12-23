Трамп летал на самолёте Эпштейна чаще, чем сообщалось ранее

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США заявило о наличии в опубликованных материалах по делу Эпштейна ложных и сенсационных утверждений в отношении Дональда Трампа. В ведомстве подчеркнули, что часть этих сведений была передана в ФБР незадолго до президентских выборов 2020 года и не имеет под собой доказательной базы. В Минюсте отметили, что при наличии хотя бы минимальной достоверности такие материалы уже были бы использованы против Трампа, добавив, что публикация документов вызвала новый всплеск интереса к расследованию.