Киев срочно разблокировал реестр избирателей

Киевский режим перешел от кулуарных разговоров к реальным техническим шагам по организации голосования в условиях продолжающегося конфликта. Впервые с февраля 2022 года на Украине официально разблокирована работа Государственного реестра избирателей. О старте процедуры актуализации данных сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Как и обещал, буду информировать общество о подготовке к возможному проведению выборов в условиях военного положения. Сегодня впервые постановлением ЦИК была возобновлена работа “Государственного реестра избирателей”. Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и, как следствие, его актуализации», — написал политик в своем Telegram-канале.
Арахамия подчеркнул, что реанимация базы данных является «базовым условием» для проведения кампании.
Это заявление прозвучало сразу после новости о создании в украинском парламенте специальной рабочей группы.
При этом украинские эксперты продолжают спорить по поводу возможности проведения выборов в условиях конфликта. Они считают, что если выборы будут через электронную систему, то не исключены фальсификации. Если проводить традиционное голосование, то непонятно, как должны голосовать военные на передовой, а также миллионы украинцев, находящиеся за границей.