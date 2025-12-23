Киев срочно разблокировал реестр избирателей

При этом украинские эксперты продолжают спорить по поводу возможности проведения выборов в условиях конфликта. Они считают, что если выборы будут через электронную систему, то не исключены фальсификации. Если проводить традиционное голосование, то непонятно, как должны голосовать военные на передовой, а также миллионы украинцев, находящиеся за границей.