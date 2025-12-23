В Венгрии заявили о готовности в любой момент принять саммит России и США

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия готова в любой момент принять у себя саммит России и США в целях заключения мирного соглашения по Украине, но пока условия для этого не созданы. Об этом заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.
«Если Россия и Украина — две противоборствующие стороны — достигнут компромисса или приблизятся к нему, то будет смысл проводить саммит, и в этом случае он состоится в Будапеште», — сказал он.
Гуйяш добавил, что первоочередной целью является достижение мира, а где и когда это произойдет, уже не так важно.
Глава канцелярии венгерского премьера также заявил, что действия ЕС в отношении Украины не помогают, а только мешают урегулированию конфликта и заключению мира.
На состоявшемся саммите ЕС в Брюсселе Венгрия вместе со Словакией и Чехией отказалась принимать участие в обеспечении беспроцентного «военного кредита» в размере 90 млрд евро на поддержку Украины. В канцелярии Орбана считают, что это противоречит общеевропейским интересам.
«Европе надо не финансировать войну, а поддержать мирные усилия Соединенных Штатов. Это даст реальную возможность установить мир», — подчеркнул Гуйяш. Он заверил, что Венгрия не будет задействована в действиях ЕС, направленных на продолжение конфликта. -0-