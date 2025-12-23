DM: Эпштейн писал педофилу Насару, что Трамп тоже любит юных девушек

Журналисты в новых обнародованных файлах Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, обнаружили, что финансист перед смертью писал осужденному педофилу Ларри Насару о любви президента США Дональда Трампа к молодым девушкам, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
«Мы разделяли одну вещь… нашу любовь и заботу о молодых девушках в надежде, что они достигнут своего полного потенциала. Наш президент разделяет нашу любовь к юным, привлекательным девушкам. Когда мимо проходила юная красавица, он любил “схватить за интимное”», — приводит газета текст сообщения, которое Эпштейн отправил Насару в 2019 году.
Автор материала подчеркивает, что Насар — бывший олимпийский врач, попавший в крупнейший скандал в истории спорта США, который был связан с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Он признал себя виновным в получении и хранении детской порнографии и уничтожении улик, в декабре 2017 года его приговорили к 60 годам лишения свободы.
Напомним, Эпштейн обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в 2019 году он погиб в изоляторе, когда ожидал суд. В 2021 году за пособничество финансисту осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняли президента США Трампа, мужчины дружили более 15 лет. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты.
Ранее появился снимок Трампа с девушками в бикини из файлов Эпштейна.