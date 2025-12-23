DM: Эпштейн писал педофилу Насару, что Трамп тоже любит юных девушек

Напомним, Эпштейн обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в 2019 году он погиб в изоляторе, когда ожидал суд. В 2021 году за пособничество финансисту осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняли президента США Трампа, мужчины дружили более 15 лет. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты.