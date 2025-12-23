Ричмонд
«У финнов мозги вывихнуты»: Вассерман назвал виновных в гибели северных оленей

Массовая гибель северных оленей в Финляндии объясняется естественными процессами, а не нападениями волков из России. Об этом во вторник, 23 декабря, заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

— А если кто-то пытается объяснить естественные природные процессы неестественными причинами, он показывает разве что, что мозги у него вывихнуты неестественно, — передает слова парламентария Life.ru.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь пошутила, что после жалоб финнов на то, что «российские» волки виновны в массовой гибели северных оленей, хищники рискуют попасть под западные санкции.

В начале августа Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией в Виролахти.

До этого в Финляндии прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Мероприятие, согласованное с полицией, собрало не менее сотни автомобилей. Участники направились к закрытому КПП «Нуйямаа».

В зарубежных СМИ появилась информация, что финская армия столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией.

