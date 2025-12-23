Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-принца Эндрю лишили возможности охотиться

Члена британской королевской семьи вынудили отказаться от лицензии на хранение огнестрельного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Лишенный всех королевских титулов Эндрю Маунтбеттен-Виндзор теперь не сможет охотиться, пишет Daily Mirror.

Сообщается, что полицейские навестили экс-принца и вынудили его отказаться от лицензии на хранение огнестрельного оружия.

Издание отмечает, что это решение стало «реальным ударом» для 65-летнего Эндрю, так как он был завсегдатаем традиционной охоты, организуемой британскими аристократами.

Лишение лицензии на хранение оружия стало еще одной утраченной привилегией после скандала с делом Джеффри Эпштейна, говорится в статье.

Ранее Минюст США опубликовал новые фото по делу финансиста Джефри Эпштейна, из которых следует, что Эндрю встречался с любовницами, которых ему поставлял ему бизнесмен, в любимом поместье Елизаветы II.

Отметим, 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю лишен всех титулов из-за обвинений принца в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше