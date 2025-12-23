Экс-принца Эндрю лишили возможности охотиться

Лишенный всех королевских титулов Эндрю Маунтбеттен-Виндзор теперь не сможет охотиться, пишет Daily Mirror.
Сообщается, что полицейские навестили экс-принца и вынудили его отказаться от лицензии на хранение огнестрельного оружия.
Издание отмечает, что это решение стало «реальным ударом» для 65-летнего Эндрю, так как он был завсегдатаем традиционной охоты, организуемой британскими аристократами.
Лишение лицензии на хранение оружия стало еще одной утраченной привилегией после скандала с делом Джеффри Эпштейна, говорится в статье.
Ранее Минюст США опубликовал новые фото по делу финансиста Джефри Эпштейна, из которых следует, что Эндрю встречался с любовницами, которых ему поставлял ему бизнесмен, в любимом поместье Елизаветы II.
Отметим, 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю лишен всех титулов из-за обвинений принца в сексуальном насилии над несовершеннолетними.