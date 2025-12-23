Натовский самолёт провёл разведку у границ России в районе Мурманска

Согласно данным, борт выполнил полёт на высоте 8,5 километра. Несколько часов назад самолёт вылетел с территории Исландии.
P-8 Poseidon предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок, проведения разведки, а также участия в противокорабельных и спасательных операциях. Такие полёты у российских границ, особенно в стратегически важном арктическом регионе, носят регулярный характер.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует совершать нападения на государства Европейского союза и НАТО. Он отметил, что Россия не ставит перед собой тех завоевательных задач, которые ей часто приписывают. Рябков напомнил о позиции, ранее озвученной президентом России. Дипломат добавил, что Москва готова закрепить данные гарантии юридически в рамках потенциального мирного урегулирования.
