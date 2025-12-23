Натовский самолёт провёл разведку у границ России в районе Мурманска

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не планирует совершать нападения на государства Европейского союза и НАТО. Он отметил, что Россия не ставит перед собой тех завоевательных задач, которые ей часто приписывают. Рябков напомнил о позиции, ранее озвученной президентом России. Дипломат добавил, что Москва готова закрепить данные гарантии юридически в рамках потенциального мирного урегулирования.