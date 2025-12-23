Небензя назвал «переобуванием в воздухе» реакцию «евротройки» по Ирану

«Израиль пошел по пути военной эскалации и нанес удары по территории Ирана, в том числе по мирным ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Спустя неделю к авантюре Западного Иерусалима присоединился и сам Вашингтон. Эти действия не только поставили под угрозу безопасность всего региона Ближнего Востока, но и практически свели на нет шансы на достижение договоренности, — сказал он на заседании Совета Безопасности по иранской ядерной программе. — На этом фоне верхом лицемерия стали шаги европейской тройки СВПД — Великобритании, Франции и Германии. Эти страны, вопреки своим прежним заявлениям о недопустимости военного решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, переобулись в воздухе и поддержали удары по суверенному государству».