Украина вошла в топ-10 стран с самой массовой «утечкой мозгов»

Показатель отражает интенсивность выезда высококвалифицированных специалистов из стран с низким и средним уровнем дохода в более развитые государства. В этом печальном рейтинге Украина обогнала многие развивающиеся страны, уступив лишь Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадору и Сомали.
Ранее польская пограничная служба зафиксировала рост числа молодых граждан Украины, прибывающих в страну. Согласно информации ведомства, с конца августа по конец ноября в Польшу въехало свыше 120 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, тогда как обратный поток составил почти вдвое меньше. Эти изменения совпали с пересмотром украинских правил выезда, которые теперь позволяют покидать страну мужчинам данной возрастной категории.
