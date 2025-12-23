Ричмонд
Украина вошла в топ-10 стран с самой массовой «утечкой мозгов»

Украина оказалась в числе мировых лидеров по оттоку квалифицированных кадров за границу. Согласно данным рейтинга The Global Economy, страна занимает седьмое место в мире по масштабам «утечки мозгов».

Источник: Life.ru

Показатель отражает интенсивность выезда высококвалифицированных специалистов из стран с низким и средним уровнем дохода в более развитые государства. В этом печальном рейтинге Украина обогнала многие развивающиеся страны, уступив лишь Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадору и Сомали.

Ранее польская пограничная служба зафиксировала рост числа молодых граждан Украины, прибывающих в страну. Согласно информации ведомства, с конца августа по конец ноября в Польшу въехало свыше 120 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, тогда как обратный поток составил почти вдвое меньше. Эти изменения совпали с пересмотром украинских правил выезда, которые теперь позволяют покидать страну мужчинам данной возрастной категории.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

