В Британии запретили готовить омаров в кипящей воде

Британский департамент окружающей среды, продовольствия и сельских дел во вторник, 23 декабря, издал закон, согласно которому приготовление омаров в кипящей воде теперь запрещено в стране, об этом сообщили несколько СМИ Великобритании, материал перевел aif.ru.
Уточняется, что мера направлена на «улучшение благополучия животных» и связана с их защитой. Британцам запрещено погружать именно живых омаров в воду, теперь это приравнивается к жестокому обращению с животными.
«Живое приготовление — неприемлемый способ забоя», — заявили в департаменте.
Там пока не предложили альтернативных методов, но обещали подготовить соответствующие рекомендации. Также неизвестно, какое наказание предусмотрено за нарушение.
Общественность на новый нормативный акт отреагировала неоднозначно, однако это не единственный закон в Британии, который вызывает удивление.
Недавно 86-летнего жителя Линкольншира оштрафовали на 26 тыс. рублей за то, что он выплюнул лист от дерева, залетевший ему в рот.