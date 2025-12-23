ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей впервые с 2022 года

Центральная избирательная комиссия Украины возобновила работу Государственного реестра избирателей впервые с февраля 2022 года, сообщил председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Сегодня, впервые с начала военного конфликта, постановлением ЦИК была возобновлена работа Государственного реестра избирателей», — написал он в своем Telegram-канале. По словам политика, это решение открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами и органами власти в части работы с реестром и его последующей актуализации. Арахамия подчеркнул, что «обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов».
В то же время председатель ЦИК Сергей Дубовик отметил, что точное количество граждан, которые потенциально могли бы принять участие в выборах, определить невозможно. «По данным реестра, насчитывается более 33 млн избирателей, но это число является чисто реестровым и не отражает реального количества граждан», — заявил он. По его словам, по международным оценкам за пределами Украины находятся от 5 до 7,5 млн граждан, а около 1,4 млн украинцев не имеют избирательного адреса и не зарегистрированы ни внутри страны, ни за рубежом.
Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах. Он отметил, что документ должен предусмотреть условия голосования для военных на линии фронта, а также порядок участия в выборах граждан Украины, находящихся за пределами страны. При этом Стефанчук подчеркнул, что закон о выборах в период военных действий будет носить разовый характер.