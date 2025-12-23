ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей впервые с 2022 года

В то же время председатель ЦИК Сергей Дубовик отметил, что точное количество граждан, которые потенциально могли бы принять участие в выборах, определить невозможно. «По данным реестра, насчитывается более 33 млн избирателей, но это число является чисто реестровым и не отражает реального количества граждан», — заявил он. По его словам, по международным оценкам за пределами Украины находятся от 5 до 7,5 млн граждан, а около 1,4 млн украинцев не имеют избирательного адреса и не зарегистрированы ни внутри страны, ни за рубежом.