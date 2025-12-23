Ричмонд
Премьер Гренландии грустит из-за притязаний США на остров

Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что слова Дональда Трампа о Гренландии сводят вопрос к безопасности и власти, игнорируя право на самоопределение.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что испытывает грусть из-за заявлений президента США о притязаниях на остров.

«Сегодня утром я испытываю одновременно грусть и благодарность. Грусть, потому что американский президент на пресс-конференции прошлой ночью вновь выразил желание захватить Гренландию. Такие слова сводят нашу страну к вопросу безопасности и власти», — написал Нильсен в Facebook*.

Он подчеркнул, что территориальная целостность Гренландии и право на самоопределение закреплены в международном праве и не могут быть проигнорированы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в Гренландии по соображениям национальной безопасности. «Гренландия нужна нам для национальной защиты. Гренландия нужна нам для национальной безопасности, не из-за ресурсов», — сказал он в ходе общения с журналистами.

*Принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.

