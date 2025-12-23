Премьер Гренландии грустит из-за притязаний США на остров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты заинтересованы в Гренландии по соображениям национальной безопасности. «Гренландия нужна нам для национальной защиты. Гренландия нужна нам для национальной безопасности, не из-за ресурсов», — сказал он в ходе общения с журналистами.