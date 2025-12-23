Ричмонд
«Каждый шаг должен быть виден»: Медведев высказался о режиме пребывания мигрантов в РФ

Медведев: Пребывание каждого мигранта в РФ должно быть абсолютно прозрачным.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нахождение любого иностранца в России должно быть максимально прозрачным, в противном случае его нужно немедленно высылать из страны.

«Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг — виден административным и правоохранительным органам», — написал политик в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, тот иностранец, чья деятельность не верифицирована органами российской власти, подлежит безусловному выдворению.

Ранее Дмитрий Медведев отметил, что нахождение иностранных работников в России должно строго регулироваться трудовыми договорами и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены.

