«Каждый шаг должен быть виден»: Медведев высказался о режиме пребывания мигрантов в РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нахождение любого иностранца в России должно быть максимально прозрачным, в противном случае его нужно немедленно высылать из страны.
«Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг — виден административным и правоохранительным органам», — написал политик в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, тот иностранец, чья деятельность не верифицирована органами российской власти, подлежит безусловному выдворению.
Ранее Дмитрий Медведев отметил, что нахождение иностранных работников в России должно строго регулироваться трудовыми договорами и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены.