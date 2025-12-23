Полковник ВСУ высказался об ударах по Кремлю

На вопрос о том, почему со стороны Украины ничего не летит по центру Москвы, чтобы «закончить войну за месяц», военный ответил предельно конкретно: «Не летит по двум причинам. Потому что нечему лететь, первое. А второе, особый округ ПВО Российской Федерации, ПВО Москвы, наверное, один из самых, в отношении используемых сил и средств, наиболее укреплённых в мире секторов, зон ПВО, как в противоракетном, так и в противовоздушном отношении. Вот по двум этим причинам».