Глава министерства обороны Беларуси Виктор Хренин объяснил, почему поставка Минску российского ракетного комплекса «Орешник» не изменит баланса сил в Европе, пишет РИА Новости.
В интервью китайскому телеканалу CGTN он сказал:
— Мы это даже не считаем, что он должен повлиять на это соотношение сил и средств. Это тот комплекс, который направлен на стратегическое сдерживание и реакцию, которая где- то там, на Западе, почему-то опять обострилась.
