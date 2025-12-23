Ричмонд
Хренин сказал, что поставка «Орешника» Беларуси не изменит баланса сил в Европе

Источник: Комсомольская правда

Глава министерства обороны Беларуси Виктор Хренин объяснил, почему поставка Минску российского ракетного комплекса «Орешник» не изменит баланса сил в Европе, пишет РИА Новости.

В интервью китайскому телеканалу CGTN он сказал:

— Мы это даже не считаем, что он должен повлиять на это соотношение сил и средств. Это тот комплекс, который направлен на стратегическое сдерживание и реакцию, которая где- то там, на Западе, почему-то опять обострилась.

