Медведев: На всех пунктах пропуска на границе РФ нужно внедрить биометрию

Внедрение биометрии должно быть масштабировано на все пункты пропуска иностранцев через границу в Российскую Федерацию. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу», — отметил политик в соцсети «ВКонтакте» после посещения пункта пропуска в столичном аэропорту «Шереметьево».
По его словам, данная задача и проекты должны быть масштабированы на все подобные пункты пропуска в стране.
Как писал сайт KP.RU, ранее Медведев указал, что нахождение любого иностранца в России должно быть максимально прозрачным, в противном случае его нужно немедленно высылать из страны. Каждый шаг мигранта должен быть виден административным и правоохранительным органам.