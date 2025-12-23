Ричмонд
NBC: участники конференции консерваторов поддержали Венса как преемника Трампа

Американские консерваторы, посетившие ежегодную конференцию AmericaFest, поддержали вице-президента Джея Ди Вэнса как будущего президента.

Американские консерваторы, посетившие ежегодную конференцию AmericaFest, поддержали вице-президента Джея Ди Вэнса как будущего президента.

Организаторы провели опрос, в ходе которого 84 процента заявили о поддержке Рубио. 5 процентов предпочли бы, чтобы следующим президетом был Марко Рубио.

Конференция проводится под эгидой молодежной организации Turning Point USA, основанной Чарли Кирком.

