На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров

Он также сообщил, что в пограничных зонах провинций Сурин и Сисакет продолжаются интенсивные бои за несколько участков границы, на которых расположены развалины древних храмов, таких, как Прасат Та Кхвай и Пхра Вихан (в камбоджийской версии названия Преа Вихеар — ред.), и что боестолкновения продолжаются также и на линии границы в провинции Трат.