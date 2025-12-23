Ричмонд
На границе Таиланда и Камбоджи бои продолжаются накануне переговоров

Боевые действия между Таиландом и Камбоджей продолжаются накануне переговоров.

Источник: Reuters

БАНГКОК, 23 дек — РИА Новости. Боевые действия между войсками Таиланда и Камбоджи на границе между двумя государствами продолжаются накануне первого дня переговоров о мерах деэскалации и возобновлении режима прекращения огня, говорится в заявлениях министерств обороны Таиланда и Камбоджи, опубликованных во вторник вечером.

Начало переговоров в рамках Общего комитета по границам Таиланда и Камбоджи, состоящего из военных обеих сторон и возглавляемого министрами обороны двух стран, назначено на среду.

«С вечера 22 декабря до настоящего времени Камбоджа выпустила только по таиландской провинции Сакео с территории города Пойпет и его окрестностей почти 200 боеприпасов РСЗО БМ-21 (“Град” — ред.), поразив 51 объект, повредив 40 жилых домов и ранив более семи мирных жителей», — говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны Таиланда контр-адмирала Сурасана Конгсири.

Адмирал также заявил на пресс-брифинге в редакции Армейского радио и Пятого (армейского) телеканала Таиланда, который транслировался телеканалом в прямом эфире, что столкновения продолжаются, и Камбоджа обстреливает территорию Таиланда из тяжелых вооружений, причем провинция Сакео является одной из главных целей.

«В трех районах провинции таиландские войска ведут интенсивные бои с войсками Камбоджи за участки территории Таиланда, временно занятые противником», — сказал Конгсири.

Он также сообщил, что в пограничных зонах провинций Сурин и Сисакет продолжаются интенсивные бои за несколько участков границы, на которых расположены развалины древних храмов, таких, как Прасат Та Кхвай и Пхра Вихан (в камбоджийской версии названия Преа Вихеар — ред.), и что боестолкновения продолжаются также и на линии границы в провинции Трат.

В заявлении министерства обороны Камбоджи, опубликованном вечером во вторник, также говорится о продолжении боевых действий на многих участках границы.

«Министерство национальной обороны настоящим представляет обновленную информацию о ситуации на камбоджийско-таиландской границе в связи с продолжающейся вооруженной агрессией таиландских военных против Камбоджи в 4-м и 5-м военных округах, которая продолжается уже 17-й день», — говорится в начале текста заявления.

Минобороны Камбоджи сообщает, что на линии фронта в 4-м военном округе в провинциях Оддар Меанчей и Преа Вихеар продолжаются интенсивные бои.

«Таиландские военные продолжают атаки на суверенную территорию Камбоджи: ведут артиллерийский обстрел с применением танков, а с 04.00 (0.00 мск) по настоящее время артиллерийский обстрел ведется в районе храма Преа Вихеар», — говорится в документе.

Минобороны Камбоджи сообщает также, что таиландские войска «продолжают обстреливать густонаселенные жилые кварталы в районе О’Руссей, город Пойпет».

Заявление завершается выражением надежды на то, что Таиланд вернется к соблюдению Совместной декларации об отношениях Таиланда и Камбоджи, направленной на деэскалацию пограничного конфликта, однако минобороны Камбоджи называет документ «декларацией о мирном соглашении».

«Камбоджа также выражает искреннюю надежду на то, что таиландская сторона будет уважать и соблюдать Совместную декларацию о мирном соглашении, инициированную президентом Дональдом Трампом и официально подписанную 26 октября», — говорится в заявлении.

