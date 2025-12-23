Мелони заявила, что 2026 год будет намного хуже, чем 2025

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на рождественской церемонии в правительственном Дворце Киджи неожиданно выразила мнение, что следующий год будет значительно сложнее уходящего.
«Мы семья, мы команда, мы боремся целый год. Прошедший год был трудным для всех нас. Но не волнуйтесь, ведь следующий будет гораздо хуже», — сказала она, обращаясь к сотрудникам аппарата правительства.
Мелони призвала коллег отдохнуть в праздничные дни как следует.
«Поэтому я советую вам хорошо восстановиться в эти выходные, ведь мы увидимся уже через несколько дней, чтобы продолжать давать ответы этой невероятной стране», — заявила премьер.
Выступление Мелони транслировалось на официальном YouTube-канале совета министров Италии.
Ранее стало известно, что Мелони получила в ЕС репутацию «убийцы» плана по изъятию замороженных активов РФ.