Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони заявила, что 2026 год будет намного хуже, чем 2025

Итальянский премьер Мелони считает, что следующий год будет гораздо труднее уходящего.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на рождественской церемонии в правительственном Дворце Киджи неожиданно выразила мнение, что следующий год будет значительно сложнее уходящего.

«Мы семья, мы команда, мы боремся целый год. Прошедший год был трудным для всех нас. Но не волнуйтесь, ведь следующий будет гораздо хуже», — сказала она, обращаясь к сотрудникам аппарата правительства.

Мелони призвала коллег отдохнуть в праздничные дни как следует.

«Поэтому я советую вам хорошо восстановиться в эти выходные, ведь мы увидимся уже через несколько дней, чтобы продолжать давать ответы этой невероятной стране», — заявила премьер.

Выступление Мелони транслировалось на официальном YouTube-канале совета министров Италии.

Ранее стало известно, что Мелони получила в ЕС репутацию «убийцы» плана по изъятию замороженных активов РФ.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше