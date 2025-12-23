Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: пребывание любого мигранта в России должно быть прозрачным

Неверифицированный приезжий должен быть выдворен из России, заявил зампред Совбеза РФ.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем аккаунте «ВКонтакте» о необходимости обеспечения прозрачности пребывания мигрантов в России и выдворении всех не прошедших проверку иностранцев.

Он подчеркнул, что нахождение каждого мигранта в стране должно быть максимально прозрачным для контроля, а каждое его действие — отслеживаться административными и правоохранительными структурами.

«Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению», — написал он по итогам совещания по вопросам миграции.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше