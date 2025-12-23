Медведев: пребывание любого мигранта в России должно быть прозрачным

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем аккаунте «ВКонтакте» о необходимости обеспечения прозрачности пребывания мигрантов в России и выдворении всех не прошедших проверку иностранцев.
Он подчеркнул, что нахождение каждого мигранта в стране должно быть максимально прозрачным для контроля, а каждое его действие — отслеживаться административными и правоохранительными структурами.
«Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению», — написал он по итогам совещания по вопросам миграции.