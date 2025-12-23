Le Temps: Швейцария с 2022 года депортировала свыше 100 украинцев

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария с начала конфликта в Украине в 2022 году депортировала более ста украинцев. Об этом говорится в материале газеты Le Temps со ссылкой на данные Государственного секретариата по миграции Швейцарии, сообщает ТАСС.
Как отмечает издание, 89 депортированных украинцев направлены за пределы Европейского союза, восемь — в страны ЕС, Исландию или Норвегию, а еще пять — в Украину. Возвращенные в Украину лица были депортированы специальным рейсом «украинских преступников, осужденных в Швейцарии».
Ранее Швейцария приняла решение с 1 ноября предоставлять защитный статус S, дающий право на пребывание в стране и государственную помощь, только тем гражданам Украины, которые в последнее время проживали на территориях, охваченных боевыми действиями. Правительство также решило продлить действие статуса защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2027 года, следуя аналогичному решению Европейского союза, принятому в июне.
Статус S, введенный Берном в марте 2022 года, предоставляет право на пребывание в Швейцарии сроком на один год с возможностью ежегодного продления, а также право на трудоустройство с одобрения кантональных властей. Дети граждан Украины, обладающих статусом S, могут получать образование в Швейцарии. По состоянию на 22 декабря 2025 года, в стране проживает свыше 71 тыс. украинцев со статусом защиты S.-0-