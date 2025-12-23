Le Temps: Швейцария с 2022 года депортировала свыше 100 украинцев

Статус S, введенный Берном в марте 2022 года, предоставляет право на пребывание в Швейцарии сроком на один год с возможностью ежегодного продления, а также право на трудоустройство с одобрения кантональных властей. Дети граждан Украины, обладающих статусом S, могут получать образование в Швейцарии. По состоянию на 22 декабря 2025 года, в стране проживает свыше 71 тыс. украинцев со статусом защиты S.-0-