В полиции Британии введут магнитные хиджабы для привлечения мусульманок

Магнитные хиджабы могут ввести как форму одежды в полиции Великобритании с целью привлечения на службу женщин-мусульманок, пишет National News.
Отмечается, что первой внедрить безопасный и удобный хиджаб для женщин-офицеров предложила 20 лет назад детектив-сержант Яссин Десаи, однако на создание идеального магнитного хиджаба ушли долгие годы.
По словам Десаи, успешные боевые испытания магнитных хиджабов провели в Эндерби.
«Нижняя его часть могла отсоединяться, и офицер могла сохранять свое достоинство. Это отличный продукт, он безопасен и защищает достоинство мусульманских женщин», — сказал сотрудница полиции.
Отмечается, что магнитный хиджаб уже начали носить мусульманки в полиции Лестершира.
Ранее сообщалось, что в Иране арестовали организаторов марафона, в котором несколько женщин участвовали без хиджабов.