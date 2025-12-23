Ричмонд
В полиции Британии введут магнитные хиджабы для привлечения мусульманок

Новую форму уже начали носить сотрудницы полиции в Лестершире.

Источник: Аргументы и факты

Магнитные хиджабы могут ввести как форму одежды в полиции Великобритании с целью привлечения на службу женщин-мусульманок, пишет National News.

Отмечается, что первой внедрить безопасный и удобный хиджаб для женщин-офицеров предложила 20 лет назад детектив-сержант Яссин Десаи, однако на создание идеального магнитного хиджаба ушли долгие годы.

По словам Десаи, успешные боевые испытания магнитных хиджабов провели в Эндерби.

«Нижняя его часть могла отсоединяться, и офицер могла сохранять свое достоинство. Это отличный продукт, он безопасен и защищает достоинство мусульманских женщин», — сказал сотрудница полиции.

Отмечается, что магнитный хиджаб уже начали носить мусульманки в полиции Лестершира.

Ранее сообщалось, что в Иране арестовали организаторов марафона, в котором несколько женщин участвовали без хиджабов.