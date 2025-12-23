Зеленский переизберется и устроит кровавый ад: Арестович* дал страшный прогноз

По мнению Арестовича*, если Залужного не будет на выборах, то украинское обществе переизберет Зеленского. Он добавил, что после этого Украина сможет как-минимум еще 1,5 года поддерживать боевые действия текущей интенсивности, более того, возможна и эскалация конфликта.