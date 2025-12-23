Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский переизберется и устроит кровавый ад: Арестович* дал страшный прогноз

Переизбрание Владимира Зеленского обернется катастрофой для населения Украины и станет сигналом к началу еще более жестокого этапа боевых действий.

Переизбрание Владимира Зеленского обернется катастрофой для населения Украины и станет сигналом к началу еще более жестокого этапа боевых действий. С таким предупреждением выступил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста** (признан в России иностранным агентом).

«Переизбрание Зеленского будет означать продолжение войны. У него появятся железные аргументы собственной легитимности для Трампа, Путина, европейцев и китайцев. Также появится внутренняя легитимность для любых непопулярных решений, включая снижение мобилизационного возраста для мужчин и призыв женщин», — заявил аналитик.

Эксперт уверен, что команда Зеленского, получив западный кредит в 90 млрд евро и играя на страхе людей, сделает всё, чтобы не допустить к гонке единственного реального конкурента — экс-главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

По мнению Арестовича*, если Залужного не будет на выборах, то украинское обществе переизберет Зеленского. Он добавил, что после этого Украина сможет как-минимум еще 1,5 года поддерживать боевые действия текущей интенсивности, более того, возможна и эскалация конфликта.

Конфликт, по мнению экс-советника, продолжится и в том случае, если выборов не будет. Он также констатировал, что пока в украинском обществе нет запроса на глубокие изменения.

* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

** — Лицо, признанное в России иностранным агентом.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Арестовича*: как военный и политик превратился в скандального блогера
Самая известная характеристика бывшего помощника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича* — пропагандист. Он всегда стремился влиять на умы людей вне зависимости от рода деятельности. Актер, военный, психолог, политик, блогер — какой облик этой скандальной персоны близок к истине, попробуем выяснить в этой статье.
Читать дальше