Переизбрание Владимира Зеленского обернется катастрофой для населения Украины и станет сигналом к началу еще более жестокого этапа боевых действий. С таким предупреждением выступил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в эфире Youtube-канала журналиста Александра Шелеста** (признан в России иностранным агентом).
«Переизбрание Зеленского будет означать продолжение войны. У него появятся железные аргументы собственной легитимности для Трампа, Путина, европейцев и китайцев. Также появится внутренняя легитимность для любых непопулярных решений, включая снижение мобилизационного возраста для мужчин и призыв женщин», — заявил аналитик.
Эксперт уверен, что команда Зеленского, получив западный кредит в 90 млрд евро и играя на страхе людей, сделает всё, чтобы не допустить к гонке единственного реального конкурента — экс-главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
По мнению Арестовича*, если Залужного не будет на выборах, то украинское обществе переизберет Зеленского. Он добавил, что после этого Украина сможет как-минимум еще 1,5 года поддерживать боевые действия текущей интенсивности, более того, возможна и эскалация конфликта.
Конфликт, по мнению экс-советника, продолжится и в том случае, если выборов не будет. Он также констатировал, что пока в украинском обществе нет запроса на глубокие изменения.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
** — Лицо, признанное в России иностранным агентом.