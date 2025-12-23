Медведев заявил о необходимости биометрии на всех пунктах пропуска в Россию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, что все пункты пропуска через государственную границу России должны быть оснащены биометрическим оборудованием.
По его словам, это необходимо для масштабирования эксперимента по новым правилам въезда в страну. Медведев сообщил, что посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево и проверил ход апробации системы. «Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу. Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все подобные пункты пропуска в стране», — написал он.
Видео совещания по вопросам совершенствования системы контроля в миграционной сфере Медведев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что внедрение биометрии напрямую связано с задачей усиления контроля за пребыванием иностранных граждан в России. По его словам, нахождение каждого мигранта в стране должно быть максимально прозрачным для государства. «Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению», — написал Медведев по итогам совещания.
Он также отметил, что действия мигрантов должны отслеживаться административными и правоохранительными структурами, а биометрические технологии являются ключевым инструментом для обеспечения такого контроля.