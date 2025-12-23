В ФРГ начнут штрафовать на 1 тысячу евро за уклонение от военной комиссии

В Германии за уклонение от заполнения документов для регистрации в военкомате и игнорирование медкомиссии предусмотрены значительные штрафы. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung, ссылаясь на заявление представителя Минобороны ФРГ информационному агентству EPD.
Как отметил представитель военного министерства, с начала будущего года молодые граждане Германии, которые откажутся заполнять высланные им анкеты для прохождения военной службы или укажут в них недостоверную информацию, будут обязаны выплатить штраф в размере до 1000 евро. В случае неявки в назначенный срок на военно-врачебную экспертизу, нарушитель может быть доставлен на комиссию принудительно, с привлечением сотрудников полиции.
В соответствии с новым немецким законом о военной службе, все совершеннолетние граждане мужского пола, достигшие 18 лет, начиная со следующего года, должны будут в обязательном порядке заполнять анкеты, которые будут приходить им по почте. На основании этих данных будет определяться их соответствие требованиям военной службы. Молодым людям также может быть предписано пройти медицинское обследование.
Данное нововведение вызвало волну недовольства среди немецкой молодежи, которая опасается, что обязательное заполнение анкет и проведение медицинских осмотров являются подготовительным этапом к возобновлению призыва на военную службу.
Федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил, что обязательный призыв в армию может быть возобновлен в случае, если Бундесвер не сможет привлечь достаточное количество добровольцев.
Ранее сообщалось, что в Германии с 1 июля 2026 года вводят новую систему пособий для безработных.