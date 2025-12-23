В ФРГ начнут штрафовать на 1 тысячу евро за уклонение от военной комиссии

Как отметил представитель военного министерства, с начала будущего года молодые граждане Германии, которые откажутся заполнять высланные им анкеты для прохождения военной службы или укажут в них недостоверную информацию, будут обязаны выплатить штраф в размере до 1000 евро. В случае неявки в назначенный срок на военно-врачебную экспертизу, нарушитель может быть доставлен на комиссию принудительно, с привлечением сотрудников полиции.