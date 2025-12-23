Литва закупит у Швеции противотанковые боеприпасы на 156 млн евро

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало со шведской компанией Saab Dynamics, специализирующейся на производстве военной техники, контракт на сумму 156 млн евро на закупку противотанковых боеприпасов. Об этом заявило Министерство обороны Литвы, сообщают литовские СМИ.
Контракт, в частности, предусматривает закупку различных видов боеприпасов для 84-мм гранатомета Carl Gustaf на сумму более 60 млн евро. Также планируется закупка одноразовых гранатометов AT4 на сумму более 96 млн евро. -0-