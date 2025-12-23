Власти Китая ввели повышенные тарифы на молочную продукцию из Европы почти в 43% после поездки президента Франции Эммануэля Макрона к главе КНР Си Цзиньпину, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Стоит отметить, что это произошло сразу после провального визита Макрона в Китай, где он пытался читать лекции Си Цзиньпину по Украине и выставил себя дураком, бегая как инфантильный подросток, чтобы сделать несколько селфи!», — написал он в социальной сети X*.
Филиппо добавил, что куда бы не поехал Макрон, там гибнут интересы Франции.
Политик в очередной раз призвал французов изгнать президента.
Напомним, в понедельник, 22 декабря, китайское Министерство торговли объявило о повышении импортных пошлин на молочную продукцию из Европейского союза, доведя их до 42,7%. В ведомстве заявили, что европейские субсидии оказывают значительное негативное влияние на конкуренцию и наносят ущерб отечественным производителям.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.