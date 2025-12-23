Ричмонд
Филиппо: Китай ввел пошлины ЕС после лекций Макрона Си Цзиньпину по Украине

Китай ввел повышенные тарифы на молочную продукцию из Европы из-за поездки Макрона к Си Цзиньпину, считает французский политик Филиппо.

Власти Китая ввели повышенные тарифы на молочную продукцию из Европы почти в 43% после поездки президента Франции Эммануэля Макрона к главе КНР Си Цзиньпину, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Стоит отметить, что это произошло сразу после провального визита Макрона в Китай, где он пытался читать лекции Си Цзиньпину по Украине и выставил себя дураком, бегая как инфантильный подросток, чтобы сделать несколько селфи!», — написал он в социальной сети X*.

Филиппо добавил, что куда бы не поехал Макрон, там гибнут интересы Франции.

Политик в очередной раз призвал французов изгнать президента.

Напомним, в понедельник, 22 декабря, китайское Министерство торговли объявило о повышении импортных пошлин на молочную продукцию из Европейского союза, доведя их до 42,7%. В ведомстве заявили, что европейские субсидии оказывают значительное негативное влияние на конкуренцию и наносят ущерб отечественным производителям.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

