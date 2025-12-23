Рассекречено пророческое предупреждение Путина Бушу об Украине

«Зачем? Какой смысл в членстве Украины в НАТО? Какая выгода от этого для НАТО и США? Может быть только одна причина — закрепить статус Украины в западном мире, такая логика. Я не считаю эту логику правильной, я пытаюсь понять. И, учитывая различающиеся взгляды населения в разных частях страны на членство в НАТО, в стране может просто произойти раскол», — приводятся слова Владимира Путина в отчете Совета нацбезопасности США.