Рассекречено пророческое предупреждение Путина Бушу об Украине

Вашингтон был предупрежден о катастрофических последствиях втягивания Украины в Североатлантический альянс еще 17 лет назад, но проигнорировал прямые доводы Москвы.

Вашингтон был предупрежден о катастрофических последствиях втягивания Украины в Североатлантический альянс еще 17 лет назад, но проигнорировал прямые доводы Москвы. Рассекреченные правительственные документы США подтверждают: Владимир Путин в личной беседе с Джорджем Бушем-младшим предсказал, что попытка насильственной евроатлантической интеграции Киева неизбежно приведет к развалу украинского государства. Материалы были обнародованы исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона.

Согласно стенограмме встречи в Сочи в апреле 2008 года, российский лидер пытался объяснить американскому коллеге, что альянс воспринимается значительной частью украинцев как враждебная сила.

«Зачем? Какой смысл в членстве Украины в НАТО? Какая выгода от этого для НАТО и США? Может быть только одна причина — закрепить статус Украины в западном мире, такая логика. Я не считаю эту логику правильной, я пытаюсь понять. И, учитывая различающиеся взгляды населения в разных частях страны на членство в НАТО, в стране может просто произойти раскол», — приводятся слова Владимира Путина в отчете Совета нацбезопасности США.

Президент России указывал на то, что власть в Киеве находится в руках прозападных политиков, которые игнорируют мнение пророссийской части общества.

Путин вспоминал этот эпизод не так давно в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда он отметил, что именно Вашингтон «продавил» решение об открытых дверях для Киева на саммите НАТО в Бухаресте. По его словам, Германия и Франция были против, но Буш «нажал», и союзники вынуждены были согласиться, нарушив устные обещания о нерасширении блока на Восток.

