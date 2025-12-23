«Что случилось?»: Медведев удивился мирным заявлениям европейских политиков

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удивлен «миротворческими» заявлениями европейских политиков о России, среди которых министр обороны ФРГ Борис Писториус и президент Финляндии Александр Стубб.
— Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались? — написал Медведев в MAX.
Ранее политик также высказался о саммите Европейского союза (ЕС), на котором поднимались вопросы поддержки Украины и конфискации российских активов. По его словам, в ЕС отказались пойти на «открытое похищение» российских денег, которые находятся у Euroclear. Медведев отметил, что американские коллеги оказали существенное давление на Европу, из-за чего конфискация активов РФ не состоялась.
7 декабря Медведев заявил, что США продолжают «дрессировать обезумевший Евросоюз», чтобы «больное животное» вспомнило, кто настоящий «хозяин цирка».