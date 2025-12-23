Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Что случилось?»: Медведев удивился мирным заявлениям европейских политиков

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удивлен «миротворческими» заявлениями европейских политиков о России, среди которых министр обороны ФРГ Борис Писториус и президент Финляндии Александр Стубб.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удивлен «миротворческими» заявлениями европейских политиков о России, среди которых министр обороны ФРГ Борис Писториус и президент Финляндии Александр Стубб.

— Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались? — написал Медведев в MAX.

Ранее политик также высказался о саммите Европейского союза (ЕС), на котором поднимались вопросы поддержки Украины и конфискации российских активов. По его словам, в ЕС отказались пойти на «открытое похищение» российских денег, которые находятся у Euroclear. Медведев отметил, что американские коллеги оказали существенное давление на Европу, из-за чего конфискация активов РФ не состоялась.

7 декабря Медведев заявил, что США продолжают «дрессировать обезумевший Евросоюз», чтобы «больное животное» вспомнило, кто настоящий «хозяин цирка».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше