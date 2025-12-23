Власти США нашли наличные рубли в сейфе финансиста Эпштейна

Как отмечает «РИА Новости», одно из изображений, опубликованных во вторник министерством юстиции США, показывает изъятые из сейфа Эпштейна наличные деньги. Среди них три купюры по 10 рублей и две по 100 рублей.
Также на фото присутствуют 6 купюр по €100 евро, 640 шведских крон (купюры по 50 и 20 крон), 10 швейцарских франков и 480 фунтов стерлингов.
Минюст США приступил к публикации файлов Эпштейна после того, как 19 ноября президент США Дональд Трамп подписал законопроект об их обнародовании. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 20 декабря пошутила об очереди из желающих ознакомиться с рассекреченными на сайте минюста США документами.
Первая часть документов, содержащая имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле финансиста, была опубликована в январе 2024 года.