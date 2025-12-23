Польша намерена добиться полноправного членства в G20

Польша намерена получить статус постоянного члена «Большой двадцатки» (G20), чтобы представлять в ней «развивающуюся Восточную Европу», пишет издание Bloomberg, ссылаясь на министра финансов Польши Анджея Домански.
«Цель Польши — занять место за столом в качестве полноправного члена G-20. Мы хотим быть голосом нашей части Европы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп пригласил польского президента Кароля Навроцкого на саммит Группы двадцати, который планируется провести в следующем году в США.
Напомним, саммит состоится в городе Майами в американском штате Флорида. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что польская сторона попросит США пригласить ее в G20.