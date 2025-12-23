NAA: Буш-младший говорил Путину, что не считает Россию врагом Запада

Из рассекреченных протоколов, опубликованных исследовательской организацией «Архив национальной безопасности» (National Security Archive), следует, что Джордж Буш-младший в 2001 году прямо заявлял президенту РФ Владимиру Путину, что не считает Россию врагом Запада.
«Россия — часть Запада, а не его враг», — сказал Буш-младший во время двусторонней встречи в Словении в июне 2001 года.
Более того, американский президент назвал эту встречу самой важной в ходе своей международной поездки.
«Я не скажу это публично, но это самая важная встреча в моей поездке. За ней внимательно наблюдают», — отметил он в начале разговора с Путиным.
Буш также заверил российского лидера, что риск конфронтации между США и Россией отсутствует.
Вместе с тем, согласно расшифровке диалога, всякий раз, когда российский лидер пытался обсудить актуальные вопросы международной политики, его американский коллега отвечал уклончиво, стараясь перевести беседу на тему свободы прессы.
В прошлом году в ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Путин рассказал, как ночевал на ранчо Буша-младшего в Техасе.