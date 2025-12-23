Ричмонд
В Украине впервые с начала конфликта возобновил работу реестр избирателей

«Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие — его актуализации», — сказал он.

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Украины возобновила работу Государственного реестра избирателей, что является одним из базовых условий для проведения в стране выборов. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает информационное агентство УНН.

Ранее в ЦИК Украины заявили, что проведение выборов возможно только при наличии мирных условий и соответствующих законодательных изменений. На данный момент законодательство рассчитано на мирное время и требует пересмотра с учетом военных и послевоенных реалий.

В свою очередь спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке законопроекта о выборах, которая будет состоять из представителей всех парламентских партий и групп, а также ЦИК. -0-