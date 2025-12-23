Я думаю, что Россия в настоящий момент вызовет у европейцев действительно культурный шок: у них явно будет неувязка с тем, что они слышат из телевизора и читают в газетах с Запада. Там Россия подаётся как страна разрухи, бедности и нищеты.
Александр Шатилов.
Профессор кафедры политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
По мнению политолога, туристам даже не нужно посещать Москву или Петербург, чтобы получить сильные впечатления. Гостям из европейских стран стоит в первую очередь посмотреть на малые города России — настоящие сокровища для туристов, — чтобы заново открыть для себя страну. Эксперт подчеркнул, что в последние годы такие места преобразились благодаря внутреннему туризму и дотациям. Однако к новогодним праздникам европейские путешественники уже вряд ли успеют полюбоваться красотами нашей страны.
«Есть определённая тяга посмотреть, как живут люди в России. Европейцы удивятся тому, что у нас можно мыться по полчаса, по часу в горячей воде, свет не выключать, какими-то такими бытовыми вещами. Те, кто измучен ограничениями и расходами на ЖКХ. Действительно, они здесь могут для себя открыть Россию не с точки зрения достопримечательностей, а с точки зрения комфорта», — отметил он.
Безусловно, для них это тоже будет своего рода откровением, потому что Россия не экономит на этих ресурсах, невзирая на санкции, конфликт с Украиной и прочие тяготы. И здесь как раз зачастую европейцы, приезжая в Россию, удивляются и задаются вопросом: а кто всё-таки против кого санкции вводил?
Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что антироссийские санкции сильнее ударили по Европе, чем по России. Он сказал, что 19 пакетов ограничений подняли цены на энергоносители и «поставили на колени» экономику ЕС. Сальвини раскритиковал поставки оружия, напомнив, что попытки ослабить Москву проваливались и раньше. По его мнению, главная угроза для Европы сейчас — нелегальная миграция, а не восточные страны.
