Экс-соратница Трампа рассказала о ссоре с ним из-за сокрытия изнасилований

Напомним, ранее между Тейлор Грин и Трампом разгорелся конфликт — женщина заявила, что всегда поддерживала президента, даже когда от него все отвернулись, и продолжает молиться за него, чтобы американский народ получил то, за что голосовал. Также она связала нападки на себя с тем, что выступала за публикацию файлов Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.