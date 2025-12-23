Экс-соратница Трампа рассказала о ссоре с ним из-за сокрытия изнасилований

Бывшая соратница президента Дональда Трампа, член палаты представителей США от республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что американский лидер разозлился на нее за попытку обнародовать информацию об изнасилованиях.
«Это ужасно. Трамп назвал меня предательницей за то, что я боролась с ним за обнародование документов Эпштейна и поддерживала женщин, которые были изнасилованы, содержались в тюрьмах и были проданы мужчинам в рабство», — написала она в социальной сети X*.
Она добавила, что так поступают только злые люди — защищают насильников и скрывают данные факты.
«Я молюсь за этих женщин», — добавила политик.
Напомним, ранее между Тейлор Грин и Трампом разгорелся конфликт — женщина заявила, что всегда поддерживала президента, даже когда от него все отвернулись, и продолжает молиться за него, чтобы американский народ получил то, за что голосовал. Также она связала нападки на себя с тем, что выступала за публикацию файлов Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.
В свою очередь, Трамп назвал ее «разглагольствующей сумасшедшей» и добавил, что не поддержит ее, если она решит баллотироваться на пост президента в 2028 году.
Ранее стало известно, что Эпштейн писал педофилу Насару о любви Трампа к юным девушкам.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.