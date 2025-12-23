«Последний бастион пал»: Захарова иронично оценила вступление Собчак в MAX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом отреагировала на решение журналистки Ксении Собчак подключиться к мессенджеру MAX.
«А, ну всё, последний бастион пал», — написала Захарова в своем Телеграм-канале, опубликовав скриншот уведомления в мессенджере MAX о том, что Ксения Собчак подключилась к платформе.
Реакция дипломата вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Аудитория поддержала ироничный тон спикера внешнеполитического ведомства, и стала высказывать предположения о том, что заставило журналистку «переобуться».
«Жрать захочешь, не так раскорячишься. Критикантство критиканством, а тренды соблюдает», — написал пользователь, представившийся Александром.