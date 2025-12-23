Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Последний бастион пал»: Захарова иронично оценила вступление Собчак в MAX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом отреагировала на решение журналистки Ксении Собчак подключиться к мессенджеру MAX.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом отреагировала на решение журналистки Ксении Собчак подключиться к мессенджеру MAX.

«А, ну всё, последний бастион пал», — написала Захарова в своем Телеграм-канале, опубликовав скриншот уведомления в мессенджере MAX о том, что Ксения Собчак подключилась к платформе.

Реакция дипломата вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Аудитория поддержала ироничный тон спикера внешнеполитического ведомства, и стала высказывать предположения о том, что заставило журналистку «переобуться».

«Жрать захочешь, не так раскорячишься. Критикантство критиканством, а тренды соблюдает», — написал пользователь, представившийся Александром.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше