На Украине после трёх лет «заморозки» ЦИК возобновил работу реестра избирателей

«Сегодня, впервые с начала военного конфликта, постановлением ЦИК была возобновлена работа Государственного реестра избирателей», — написал он.
По его словам, это ключевой шаг для возобновления взаимодействия с гражданами и органами власти, а также для актуализации базы данных. Арахамия подчеркнул, что обновление реестра является одним из базовых условий для проведения любых выборов в стране.
Напомним, что после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что «всегда готов» к ним, обозначил потенциальные сроки, но при этом потребовал от западных партнёров обеспечения безопасности мероприятия и указал на необходимость решения вопроса с военным положением в стране, при котором голосование невозможно. В свою очередь, заместитель главы ЦИК Украины заявил, что проведение в 2026 году президентских, парламентских и местных выборов обойдётся государству примерно в 20 миллиардов гривен (около 472 миллионов долларов), подчеркнув, что изначальный расчёт Минфина на 2025 год в 389 миллионов долларов был скорректирован с учётом инфляции.
