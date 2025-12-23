Напомним, что после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов главарь киевского режима Владимир Зеленский ответил, что «всегда готов» к ним, обозначил потенциальные сроки, но при этом потребовал от западных партнёров обеспечения безопасности мероприятия и указал на необходимость решения вопроса с военным положением в стране, при котором голосование невозможно. В свою очередь, заместитель главы ЦИК Украины заявил, что проведение в 2026 году президентских, парламентских и местных выборов обойдётся государству примерно в 20 миллиардов гривен (около 472 миллионов долларов), подчеркнув, что изначальный расчёт Минфина на 2025 год в 389 миллионов долларов был скорректирован с учётом инфляции.