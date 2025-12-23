Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 30 тыс. человек на юге Франции остались без света из-за снегопада

Сейчас компания работает над скорейшим восстановлением электроснабжения своих клиентов. Ранее издание Parisien сообщало, что на территории Авейрона в городе Мийо выпало до 13 см снега, а в коммуне Сегюр — 16 см.

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. человек в департаменте Авейрон на юге Франции остались без электричества из-за снегопада, обрушившегося на регион, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление управляющей компании Enedis.

Сейчас компания работает над скорейшим восстановлением электроснабжения своих клиентов.

Ранее издание Parisien сообщало, что на территории Авейрона в городе Мийо выпало до 13 см снега, а в коммуне Сегюр — 16 см.

По данным метеослужбы Франции, 23 декабря в департаменте Авейрон, а также в департаментах Тарн и Лозер действует оранжевый уровень погодной опасности из-за паводков. -0-