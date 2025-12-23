Медведев потребовал ввести биометрический контроль для мигрантов на границе РФ

Он также подчеркнул, что эта задача и данные проекты должны быть в будущем масштабированы на все пункты пропуска в стране. Таким образом, существующая практика, которую уже тестируют в столице, может стать повсеместной для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию.