Медведев потребовал ввести биометрический контроль для мигрантов на границе РФ

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал расширить биометрический контроль для мигрантов на все пункты пропуска через границы России. Такое заявление он сделал в ходе совещания по вопросам миграции.

Источник: Life.ru

«Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием ещё 11 пунктов пропуска через государственную границу. Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все пункты пропуска в стране», — сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что эта задача и данные проекты должны быть в будущем масштабированы на все пункты пропуска в стране. Таким образом, существующая практика, которую уже тестируют в столице, может стать повсеместной для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России во время представления новых глав территориальных органов ведомства поставил перед ними задачу усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в регионах. Он подчеркнул, что прибывающие иностранцы не должны находиться бесконтрольно, чтобы не становиться причиной социальной напряжённости и межнациональных конфликтов.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

