Медведев потребовал ввести биометрический контроль для мигрантов на границе РФ

«Правительство Москвы активно участвует в работе по оснащению биометрическим оборудованием ещё 11 пунктов пропуска через государственную границу. Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все пункты пропуска в стране», — сказал Медведев.
Он также подчеркнул, что эта задача и данные проекты должны быть в будущем масштабированы на все пункты пропуска в стране. Таким образом, существующая практика, которую уже тестируют в столице, может стать повсеместной для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России во время представления новых глав территориальных органов ведомства поставил перед ними задачу усилить контроль за пребыванием иностранных граждан в регионах. Он подчеркнул, что прибывающие иностранцы не должны находиться бесконтрольно, чтобы не становиться причиной социальной напряжённости и межнациональных конфликтов.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.