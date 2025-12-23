Ричмонд
Медведев: Неверифицированные приезжие должны быть выдворены из России

Вице-премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости полной прозрачности пребывания мигрантов в России. В своём сообщении во «ВКонтакте» по итогам совещания по миграции он подчеркнул, что любой неверифицированный приезжий должен быть выдворен из страны.

Источник: Life.ru

«Пребывание каждого мигранта в нашей стране должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг — виден административным и правоохранительным органам. Тот, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению», — написал Медведев.

Ранее стало известно, что трудовым мигрантам ужесточили правила получения полиса ОМС. Поправки в систему финансирования обязательного медицинского страхования также вошли в пакет бюджетных законопроектов, представленных правительством. Согласно новым правилам, начиная с 2027 года, Федеральный фонд ОМС будет устанавливать нормативы расходов для своих территориальных отделений. В эти нормативы будет заложен особый порядок работы для новых регионов России.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

