Медведев: Неверифицированные приезжие должны быть выдворены из России

Ранее стало известно, что трудовым мигрантам ужесточили правила получения полиса ОМС. Поправки в систему финансирования обязательного медицинского страхования также вошли в пакет бюджетных законопроектов, представленных правительством. Согласно новым правилам, начиная с 2027 года, Федеральный фонд ОМС будет устанавливать нормативы расходов для своих территориальных отделений. В эти нормативы будет заложен особый порядок работы для новых регионов России.