Израиль, Греция и Кипр договорились о сотрудничестве в обороне и учениях

Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о действиях по укреплению безопасности в Восточном Средиземноморье и проведении совместных учений.
Как утверждают СМИ, в Никосии стороны подписали Совместный план действий Израиля, Грециии и Кипра, а также Программа сотрудничества Израиля и Греции.
Израиль, Кипр и Греция будут проводить учения родов войск и совместную подготовку сил специальных операций.
