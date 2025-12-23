Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль, Греция и Кипр договорились о сотрудничестве в обороне и учениях

Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о действиях по укреплению безопасности в Восточном Средиземноморье и проведении совместных учений.

Израиль, Греция и Кипр подписали соглашение о действиях по укреплению безопасности в Восточном Средиземноморье и проведении совместных учений.

Как утверждают СМИ, в Никосии стороны подписали Совместный план действий Израиля, Грециии и Кипра, а также Программа сотрудничества Израиля и Греции.

Израиль, Кипр и Греция будут проводить учения родов войск и совместную подготовку сил специальных операций.

Читайте материал «Онлайн-услуги почты во Франции перестали работать».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.