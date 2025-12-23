Буш-младший в разговорах с Путиным называл Россию не врагом, а частью Запада

Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Европой и США, но только на равных и при взаимном уважении интересов. Он вспомнил слова бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, который ещё в 1993 году говорил, что будущее Европы — только вместе с Россией. Президент добавил, что если такого партнёрства не будет, Европа, по его мнению, будет постепенно исчезать.