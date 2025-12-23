Ричмонд
Буш-младший в разговорах с Путиным называл Россию не врагом, а частью Запада

Бывший президент США Джордж Буш-младший называл Россию частью Запада, а не его врагом. Об этом говорят рассекреченные протоколы его беседы с российским лидером Владимиром Путиным в 2001 году, опубликованные американским «Архивом национальной безопасности» (National security archive).

Источник: Life.ru

Встреча в Словении в июне 2001 года была, по словам Буша, самой важной в его поездке. Он также заверил, что риска столкновения между США и Россией нет.

«Россия — часть Запада, а не его враг», — говорил Буш-младший Путину на той встрече.

При этом, когда Путин поднимал конкретные вопросы по международной политике, Буш часто уходил от ответа и переводил разговор на тему свободы прессы.

Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с Европой и США, но только на равных и при взаимном уважении интересов. Он вспомнил слова бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, который ещё в 1993 году говорил, что будущее Европы — только вместе с Россией. Президент добавил, что если такого партнёрства не будет, Европа, по его мнению, будет постепенно исчезать.

