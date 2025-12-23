Совбез Чехии обсудит поставки боеприпасов Украине 7 января

Совет безопасности Чехии 7 января планирует обсудить судьбу «чешской инициативы» по поставке боеприпасов Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.
Агентство отмечает, что новый премьер-министр Андрей Бабиш раскритиковал непрозрачность этой схемы. По его словам, инициатива по поставкам боеприпасов была хорошей. Однако у Бабиша возник вопрос, была ли она реализована без коррупционных действий.
При этом новый председатель Палаты депутатов Томио Окамура выступил противником любой формы поддержки Украины. Он считает, что никакие средства чешских граждан не должны быть направлены на закупку оружия и поддержку конфликта на Украине.
Reuters также сообщает, что на долю «снарядной инициативы» Чехии приходится 43% от общего объёма боеприпасов, отправленных Киеву. В этом году Украина получит от Чехии 1,8 млн артиллерийских боеприпасов.
Ранее спикер палаты депутатов чешского парламента и лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура заявил, что Прага прекратит своё участие в инициативе по поставкам боеприпасов для Украины.