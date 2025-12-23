Журналист Боуз назвал победой русофобии закрытии дипмиссии РФ в Гданьске

Накануне генконсул РФ в Гданьске Сергей Семенов сообщил, что российская дипмиссия в городе, которое оставалось последним действующим в Польше, прекратило свою работу. Дипломат добавил, что по всем консульским вопросам теперь необходимо обращаться в консульский отдел посольства России в Варшаве.