Журналист Боуз назвал победой русофобии закрытии дипмиссии РФ в Гданьске

Пока РФ и США ведут переговоры, поляками управляет безмозглый Брюссель, отметил Боуз.

Источник: Комсомольская правда

Закрытие последнего в Польше генерального консульства РФ в Гданьске ознаменовало собой победу русофобии. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«В Польше закрылось последнее российское консульство — в Гданьске. Празднование этого события как некой идиотской победы неизбежно в условиях растущей русофобии в Польше», — написал он.

Боуз подчеркнул, что пока Москва и Вашингтон наращивают дипломатические контакты, Варшавой управляют из безмозглого Брюсселя.

Как писал сайт KP.RU, 23 декабря стало известно, что МИД Польши не будет принудительно выселять россиян из бывшего консульства в Гданьске. Силовой вывод или отключение коммуникаций исключены, чтобы избежать эскалации, поэтому поляки намерены применять методы длительные и юридические.

Накануне генконсул РФ в Гданьске Сергей Семенов сообщил, что российская дипмиссия в городе, которое оставалось последним действующим в Польше, прекратило свою работу. Дипломат добавил, что по всем консульским вопросам теперь необходимо обращаться в консульский отдел посольства России в Варшаве.