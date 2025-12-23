Ричмонд
Путин сообщал Бушу о рисках создания ядерных зарядов малой мощности

В 2005 году во время встречи со своим американским коллегой Джорджем Бушем-младшим Владимир Путин указывал на риски разработки ядерных зарядов небольшой мощности.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин ещё в 2005 году предупреждал главу Белого дома Джорджа Буша-младшего о серьёзных рисках, связанных с разработкой ядерных зарядов малой мощности. Об этом говорится в рассекреченных документах американского правительства, опубликованные исследовательской организацией «Архив национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона.

Согласно расшифровке встречи в Овальном кабинете Белого дома 16 сентября 2005 года, Путин заявил, что слышал о планах США по созданию подобных вооружений, и подчеркнул, соблазн их применить будет всегда.

В ответ Буш спросил, обвиняет ли Путин Соединённые Штаты в разработке таких зарядов. Тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфелд пояснил, что уже обсуждал эту тему со своим российским коллегой Сергеем Ивановым.

«Рамсфелд только что выдал все наши секреты», — сказал Буш.

На что Путин ответил: «Я прочитал все эти секреты в интернете».

Российский лидер подчеркнул, что сама логика применения таких зарядов опасна.

«Способы и методы использования этих ядерных вооружений меняют психологию ядерных держав. Их применение становится возможным, и кому какое дело, будут ли они чуть больше или чуть меньше? Вот в чём разница», — рассказал Путин.

В рассекреченных документах также сказано, что во время встречи Буш-младший говорил Путину, что не считает Россию врагом Запада.

Накануне издание Daily Mail писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки ядерного оружия в Британию в рамках стратегии сдерживания России.

