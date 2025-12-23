США перебросили боевые самолеты в Карибский бассейн

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабному развертыванию сил специального назначения в непосредственной близости от границ Венесуэлы. По данным The Wall Street Journal, Пентагон перебросил в Карибский бассейн внушительный авиационный кулак и подразделения элитных войск. Эта передислокация, зафиксированная системами отслеживания полетов, дает Вашингтону полную свободу действий для проведения молниеносной военной операции в регионе. Стягивание сил происходит на фоне резкого усиления давления Белого дома на режим Николаса Мадуро.