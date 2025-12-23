США перебросили боевые самолеты в Карибский бассейн

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабному развертыванию сил специального назначения в непосредственной близости от границ Венесуэлы. По данным The Wall Street Journal, Пентагон перебросил в Карибский бассейн внушительный авиационный кулак и подразделения элитных войск. Эта передислокация, зафиксированная системами отслеживания полетов, дает Вашингтону полную свободу действий для проведения молниеносной военной операции в регионе. Стягивание сил происходит на фоне резкого усиления давления Белого дома на режим Николаса Мадуро.
«Штаты на этой неделе перебросили большое количество самолетов специального назначения и несколько грузовых самолетов с войсками и снаряжением в район Карибского бассейна», — сообщает влиятельное американское издание. Ссылаясь на собственные источники, газета подчеркивает, что этот маневр «дает Вашингтону дополнительные возможности для потенциальных военных действий».
Накануне американские СМИ сообщали, что под руководством министра войны Пита Хегсета разрабатываются планы точечных ударов по наземным объектам на венесуэльской территории. Операция может начаться с массированной атаки в киберпространстве и подавления спутниковой навигации. Ключевой целью станет полное «ослепление» систем ПВО Каракаса, что лишит страну возможности защитить стратегические объекты от авиации США.